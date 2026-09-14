Was heute wichtig ist

Zverev gewinnt seinen nächsten Grand-Slam-Titel. Alexander Zverev setzt einem überragenden Jahr die Krone auf und triumphiert nach seinem French-Open-Sieg auch bei den US Open. Im Finale besiegt er mit kühlem Kopf den umjubelten US-Amerikaner Ben Shelton. Zum Artikel

Sozialdemokraten wohl stärkste Kraft in Schweden - Machtverhältnisse unklar. Beobachter hatten vor der Parlamentswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert. Jetzt haben die Menschen in Schweden ihre Stimmen abgegeben - und es ist völlig offen, wer künftig das skandinavische Land regiert. Zum Artikel

Die CDU bleibt stärkste Kraft in Niedersachsen. Insgesamt verlieren die Christdemokraten leicht an Stimmen bei der Kommunalwahl, wie eine erste Hochrechnung von infratest dimap zeigt. Die AfD verdreifacht indes ihr Ergebnis. Zum Artikel

Experten fordern: Europa darf bei KI nicht den Anschluss verlieren. 200 Seiten stark ist das Strategiepapier: Frühere Politiker, Ökonomen und Experten erklären, was zu tun ist, damit nicht nur China und die USA über künstliche Intelligenz bestimmen. Oder, noch schlimmer, einzelne Firmen das Sagen haben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Heilbronns Aufbruch zur Industrie-KI. Mit dem Ipai entsteht in Heilbronn ein Netzwerk aus Unternehmen, Forschung und Politik. Geschäftsführer Moritz Gräter erklärt im Interview mit SZ Dossier, wie die Stadt zum Zentrum der industriellen künstlichen Intelligenz werden will. Auch wichtig: Was Digitalminister Karsten Wildberger in Kanada vorhat. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Brics wollen sich vom Dollar abkoppeln. Die zehn Brics-Staaten wollen ihre Zahlungssysteme enger verknüpfen und den US-Dollar im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr umgehen. Es gibt bereits zahlreiche Ansätze sowohl für individuelle Zahlungen als auch für die Abwicklung des Handels. Noch ist das Stückwerk – doch die unterschiedlichen Systeme sollen nach und nach zusammenwachsen. Zum Briefing