In den vergangenen Monaten war ich viel in Sachsen-Anhalt unterwegs, auf Recherche im Wahlkampf für unseren Podcast „Weidelland“, der den Aufstieg der AfD und ihrer Vorsitzenden Alice Weidel nachzeichnet. Das war nicht immer erquicklich, zum Beispiel, wenn bei „Familienfesten“ der AfD Eltern mit ihren kleinen Kindern neben beinharten Nazis standen, offenbar ohne irgendetwas daran falsch zu finden. Aber es gab auch wundervolle Momente - wie einen Sonnenuntergang mit, sagen wir, parteilosen Jugendlichen am Saaleufer mit Blick auf Schloss Bernburg.
Wenn Sie mal nach Sachsen-Anhalt fahren, um sich dieses wirklich schöne Land anzuschauen (und davon sollten Sie sich bitte nicht abhalten lassen), will ich Ihnen den Besuch des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle ans Herz legen. Dort ist die nicht weniger als weltberühmte Himmelsscheibe von Nebra zuhause: die älteste konkrete Darstellung von Sonne, Mond und Sternen, entstanden vor 3600 Jahren. Wahrscheinlich werden Sie - so wie ich - ehrfürchtig vor diesem Stück Menschheitsgeschichte stehen, das selbst die bedeutendste Landtagswahl für einen Moment unbedeutend wirken lässt.
Und damit zu einem aktuellen Thema, das tatsächlich einen Einschnitt in die Geschichte der Menschheit markieren könnte: die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz, vor deren Ungezügeltheit nun sogar die Chefs großer amerikanischer KI-Konzerne warnen. Demokratische Regierungen müssten bei der KI endlich entschlossener eingreifen, schreibt unser Politikchef Nicolas Richter in seinem Leitartikel: „Es lässt sich kaum ein stärkerer Beweis für staatliches Versagen finden als teils libertär geprägte Tech-Bosse, die den Staat um Schutz vor ihrer eigenen Schöpfung anflehen.“
Wenn Ihnen eher nach einem heiteren Blick auf die Sache ist, darf ich Ihnen einen Text meines Panorama-Kollegen Martin Zips empfehlen, in dem es - unter anderem - um einen gewieften US-Hochschullehrer geht, der 32 seiner 35 Studierenden des KI-Betrugs überführt hat. Und zwar mit Hilfe von KI. Well done! Überhaupt will ich Sie nicht ohne ein paar gute Nachrichten aus diesem Newsletter entlassen.
Die kanadische Sängerin Céline Dion etwa steht nach langem Ringen mit einer seltenen Nervenkrankheit wieder auf der Bühne. Karten für ihre 16 Konzerte in Paris sind schwer zu kriegen - dafür ist die Reportage, die unser Frankreich-Korrespondent Oliver Meiler über Dions Comeback geschrieben hat, wunderbar leicht zu lesen. Was hätten wir noch? Unbedingt die deutschen Basketball-Frauen, die mit einer großartigen Heim-Weltmeisterschaft nicht nur meinen Kollegen Jonas Beckenkamp begeistert haben.
Und natürlich: Tennisprofi Alexander Zverev, der am Sonntag kurz vor Mitternacht die US Open in New York gewonnen hat. Bei den Sympathiewerten kann er mit den Basketballerinnen nicht mithalten, doch seine Bilanz bei den vier Grand-Slam-Turnieren 2026 ist phänomenal: drei Finals, zwei Titel, ein Halbfinale. Aus einem Unvollendeten, kommentiert mein Kollege Gerald Kleffmann, ist in diesem Jahr ein Vollendeter geworden.
Also, Sie können wirklich guter Dinge in die neue Woche starten!
Was heute wichtig ist
Zverev gewinnt seinen nächsten Grand-Slam-Titel. Alexander Zverev setzt einem überragenden Jahr die Krone auf und triumphiert nach seinem French-Open-Sieg auch bei den US Open. Im Finale besiegt er mit kühlem Kopf den umjubelten US-Amerikaner Ben Shelton. Zum Artikel
Sozialdemokraten wohl stärkste Kraft in Schweden - Machtverhältnisse unklar. Beobachter hatten vor der Parlamentswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen prognostiziert. Jetzt haben die Menschen in Schweden ihre Stimmen abgegeben - und es ist völlig offen, wer künftig das skandinavische Land regiert. Zum Artikel
Die CDU bleibt stärkste Kraft in Niedersachsen. Insgesamt verlieren die Christdemokraten leicht an Stimmen bei der Kommunalwahl, wie eine erste Hochrechnung von infratest dimap zeigt. Die AfD verdreifacht indes ihr Ergebnis. Zum Artikel
Experten fordern: Europa darf bei KI nicht den Anschluss verlieren. 200 Seiten stark ist das Strategiepapier: Frühere Politiker, Ökonomen und Experten erklären, was zu tun ist, damit nicht nur China und die USA über künstliche Intelligenz bestimmen. Oder, noch schlimmer, einzelne Firmen das Sagen haben. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
- Kanada strebt „einzigartige Allianz“ mit EU an - keine Mitgliedschaft
- Treffen zwischen Iran und Oman zur Straße von Hormus wurde verschoben
- Debatte bei Caren Miosga um Rentenreform: Ratlosigkeit nach der Sachsen-Anhalt-Wahl
Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo
Dossier Digitalwende: Heilbronns Aufbruch zur Industrie-KI. Mit dem Ipai entsteht in Heilbronn ein Netzwerk aus Unternehmen, Forschung und Politik. Geschäftsführer Moritz Gräter erklärt im Interview mit SZ Dossier, wie die Stadt zum Zentrum der industriellen künstlichen Intelligenz werden will. Auch wichtig: Was Digitalminister Karsten Wildberger in Kanada vorhat. Zum Briefing
Dossier Geoökonomie: Brics wollen sich vom Dollar abkoppeln. Die zehn Brics-Staaten wollen ihre Zahlungssysteme enger verknüpfen und den US-Dollar im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr umgehen. Es gibt bereits zahlreiche Ansätze sowohl für individuelle Zahlungen als auch für die Abwicklung des Handels. Noch ist das Stückwerk – doch die unterschiedlichen Systeme sollen nach und nach zusammenwachsen. Zum Briefing