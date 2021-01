Von Thomas Balbierer

Stefan P. ist genervt. Seit rund zwei Wochen wartet der 57-Jährige aus Darmstadt auf einen Brief seiner Krankenkasse, in dem eine kleine Aufmerksamkeit der Bundesregierung stecken soll: zwei Gutscheine für je sechs FFP2-Masken bei nur zwei Euro Zuzahlung. Ein guter Deal in Pandemiezeiten. Doch bislang kam bei P. nichts an, obwohl die Verteilung der Coupons auf Geheiß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seit 6. Januar laufen sollte. P. rief bei seiner Versicherung an, schickte E-Mails und mehrere Faxe. Vor wenigen Tagen kam schließlich ein Brief. Gutscheine waren nicht im Kuvert, stattdessen eine Bitte um Verständnis: "Die Zusendungen verzögern sich leider insoweit, dass wir - Stand heute - keine weiteren Bezugsscheine erhalten haben."