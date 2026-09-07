Ein Feuer hat im Berliner Bezirk Mitte einen Teil eines Umspannwerkes beschädigt. Zudem stand ein Fahrzeug auf einer Baustelle auf dem Gelände des Umspannwerkes in Vollbrand, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Mithilfe des Betreibers ermittelt demnach nun die Kriminalpolizei, ob es sich bei dem Brand um eine Straftat oder einen technischen Defekt handelte. Die Stromversorgung in der Stadt sei nicht beeinträchtigt, sagte ein Sprecher von Stromnetz Berlin der Deutschen-Presseagentur. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach in der Nacht um kurz vor 3 Uhr aus. Zu den Hintergründen lagen der Polizei noch keine Informationen vor. Noch sind Ermittler vor Ort und wollen Polizeisprecher Nath zufolge auch mit dem Einsatz einer Drohne den Brandort noch einmal inspizieren. Derzeit kann das Gebäude demnach nicht betreten werden.

Betreiber des Umspannwerkes ist der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz. Ein Sprecher sagte, es sei ein „erheblicher Schaden“ entstanden, in der Nacht habe es eine Explosion gegeben. Die Polizei ermittle die Ursache. Derzeit deute einiges darauf hin, dass es sich um einen technischen Fehler handelte.

Mehrere Sabotageaktionen auf das Stromnetz

Ermittelt wird in alle Richtungen, sagte Polizeisprecher Nath. Auch die zuletzt aufgenommenen Sabotageakte würden demnach „mitgedacht“, es gebe aber noch keine belastbaren Beweise in irgendeine Richtung.

Zuletzt hatte es mehrere Sabotageaktionen gegen das deutsche Stromnetz gegeben. Die Vorfälle konzentrieren sich auf Nordrhein-Westfalen (NRW), Brandenburg und Sachsen. Es läuft eine intensive Fahndung nach einem Mann. Polizei und Staatsanwaltschaft in Brandenburg und NRW hatten am Samstag einen gemeinsamen Fahndungsaufruf mit zwei Fotos eines 48-Jährigen veröffentlicht und bitten die Bevölkerung um Hinweise.