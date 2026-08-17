Zu Beginn dieser Woche sieht es aus, als ob der Sommer der Hitze hierzulande nun eine kleine Pause einlegen wird, die Temperaturen sinken. Aber das sollte nach einem Wochenende mit heftigen, auch beängstigenden Waldbränden und angesichts der Dürre in den Flüssen nicht bedeuten, die Entwicklung des Klimas zu ignorieren, die Deutschland bisher einen Extremsommer bescherte, wie Markus Hametner, Sören Müller-Hansen und Sarah Unterhitzensberger en Detail in Karten und Grafiken dokumentieren .

Ziemlich unabhängig von jeder politischen Einstellung wird dieses Land schnell lernen müssen, mit den Folgen des Extremwetters umzugehen. Einfach weil sie da sind, und dagegen hilft keine Einstellung. Immer häufiger liest man nun schon den Begriff von der Klimaanpassung. Angesichts der heftigen Waldbrände in Deutschland und Belgien hat sich am Wochenende eine intensive Debatte darüber entwickelt. Die SPD will die Klimaanpassung im Grundgesetz verankern, ihren Forderungskatalog wollen die SPD-Minister bei der Kabinettsklausur der Bundesregierung Ende August auf Schloss Neuhardenberg zur Diskussion stellen.

Drei Wochen sind es noch bis zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und die dort als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD liegt in den Umfragen klar vorn. Sie könnte die Landesregierung übernehmen. Die Situation ist zu ernst, als dass man mit Spott oder Häme auf den CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz blicken sollte, der mal angekündigt hat, er wolle die AfD halbieren und nun erlebt, wie seine Partei einbricht. Seine CDU, die seit Langem den Ministerpräsidenten stellt, liegt bei nur noch 24 Prozent, Tendenz sinkend.

In der Ost-CDU hatten vor gar nicht langer Zeit viele die Hoffnung, der eher konservative Merz würde dort besonders gut ankommen, seiner Partei Zulauf bringen. Inzwischen scheinen die Aversionen gegen ihn im Osten ausgeprägter zu sein als etwa in Hessen. Merz und der Osten – das ist vor allem die Geschichte einer Enttäuschung, so beschreiben es Daniel Brössler und Iris Mayer. Der 6. September wird zeigen, was das für die Staatskanzlei in Magdeburg und das Land bedeutet.

Was heute wichtig ist

Brand in Belgien: Evakuierung bei Monschau in NRW. Das Feuer nahe der Stadt Monschau brennt laut Feuerwehr etwa 300 Meter vor den evakuierten Gebäuden. Eine Notunterkunft sei eingerichtet. Monschau liegt an der Grenze zu Belgien, wo Feuerwehrkräfte seit Tagen gegen den größten Waldbrand der Geschichte des Landes kämpfen. Zum Artikel

Grünen-Chef Banaszak fordert Koalitionsfähigkeit unter Demokraten – und schließt vor der Berlin-Wahl nichts aus. Die Linke hat die Enteignung von Immobilienkonzernen in Berlin zur Koalitionsbedingung gemacht. Im ZDF-Sommerinterview aber eiert Grünen-Chef Banaszak bei der Frage herum, wie er dazu steht. Unter anderem fordert er, dass die CDU nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt auch mit der Linken spricht. Zum Artikel

BSW-Gründerin Wagenknecht will mit Höcke reden. Die Gründerin des BSW, Sahra Wagenknecht, will ein Live-Gespräch mit dem thüringischen AfD-Chef Björn Höcke führen. Wagenknecht wolle über ihre Idee eines „eines überparteilichen Ministerpräsidenten“ sprechen. Heute will die BSW-Fraktion in Thüringen darüber entscheiden, ob sie in einer Koalition mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Voigt (CDU) bleiben will. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Leichtathletik-EM: Deutscher Medaillenregen am Schlusstag. Frederik Ruppert holt Gold über 3000 Meter Hindernis, Bronze geht an Karl Bebendorf. Die Mixed-Staffel sprintet bei ihrer EM-Premiere zu Silber. Speerwerferin Julia Ulbricht gelingt eine Überraschung – Malaika Mihambo verpasst die Medaillen. Zum Artikel

Sozialreformen: Für wen sich Arbeit noch lohnt. In der Grundsicherung, so behaupten manche, bekommt man fast so viel Geld wie für einen bezahlten Job. Kann das wirklich sein? Und was plant die Bundesregierung, um Erwerbstätige zu entlasten? Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Gamesverband warnt vor Digital Fairness Act. Während sich auf der Gamescom kommende Woche in Köln alles um die nächsten Blockbuster dreht, kämpft die Branche um bessere Bedingungen für ihre Produktion in Deutschland. Verbandschef Felix Falk fordert eine steuerliche Förderung und warnt, der europäische Digital Fairness Act könne Schutzstandards schwächen und Rechtsunsicherheit schaffen. Auch wichtig: Der Staat liefert erste Daten zum Energieverbrauch von Rechenzentren. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Trumps neues Zollproblem. Immer wieder kassieren Gerichte Trumps Handelsbarrieren – und immer wieder findet die Regierung eine neue Rechtsgrundlage. Die jüngste Konstruktion ist robuster, aber keineswegs unangreifbar. Für Unternehmen wird dabei das wachsende Dickicht aus Ausnahmen zum Problem: Die nötigen Nachweise erfordern enorme Bürokratie. Zum Briefing