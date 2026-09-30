Die teils gewaltsamen Proteste gegen eine schlechte Ausstattung von Schulen in Frankreich haben sich ausgedehnt und zu zahlreichen Festnahmen geführt. Innenminister Laurent Nuñez sprach am Dienstag im Sender BFMTV von 440 festgenommenen Menschen. Ihnen werde zumeist Sachbeschädigung oder Angriffe auf Ordnungskräfte vorgeworfen. Noch seien die Zahlen vorläufig. 338 Einrichtungen waren laut Kulturministerium von Blockaden oder Protestaktionen im Tagesverlauf betroffen. Am Dienstagmittag war der Zugang zu 40 Gymnasien demnach komplett blockiert, an 44 weiteren Schulen versuchten Protestierende, Blockaden zu errichten. Die Gymnasialgewerkschaft USL sprach von 400 blockierten Gymnasien.



Die Proteste hatten bereits am Freitag an weiterführenden Schulen im Großraum Paris begonnen. Sie richten sich gegen fehlende Mittel, zu wenig Lehrkräfte an den Schulen und heruntergekommene Gebäude.