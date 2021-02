Die Polizei hat in Deutschland und Dänemark drei Brüder aus Syrien festgenommen, die im Verdacht stehen, einen islamistischen Terroranschlag vorbereitet zu haben. Nach dpa-Informationen wurde einer von ihnen am vergangenen Wochenende im hessischen Dietzenbach festgenommen. Seine beiden Brüder, von denen einer in Dessau-Roslau ansässig war, hat die Polizei demzufolge in Dänemark festgesetzt. Dort seien auch Chemikalien gefunden worden, hieß es. Bei einem Bruder fand die Polizei demnach das Bild der Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat auf dem Handy. Die Familie soll bereits früher wegen extremistischer Gesinnung aufgefallen sein. Das Bundeskriminalamt war nun auf das Trio aufmerksam geworden, nachdem einer der Brüder in Polen jeweils fünf Kilogramm Aluminiumpulver und Schwefel zur Lieferung nach Dessau-Rosslau in Sachsen-Anhalt bestellt hatte. Wo ein Anschlag hätte stattfinden sollen, ist noch nicht bekannt.