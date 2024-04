Von Markus Balser und Christoph Koopmann, Berlin

Sicherheitsbehörden haben in Deutschland offenbar Pläne für Sprengstoffanschläge gegen militärische und industrielle Ziele im Auftrag Russlands vereitelt. Die Polizei hat in Bayreuth zwei mutmaßliche deutsch-russische Spione festgenommen, die im Auftrag Russlands solche Sabotageaktionen in Deutschland vorbereitet haben sollen. Der Generalbundesanwalt wirft ihnen vor, in einem besonders schweren Fall für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.