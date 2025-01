In Deutschland haben Rettungskräfte und Polizei eine gemischte Bilanz zum Jahreswechsel gezogen. Vielfach war von einer gewohnt arbeitsreichen Nacht am Jahreswechsel die Rede. Medienberichten vom Neujahrstag zufolge starben fünf Menschen beim Zünden von teils selbstgebauten Böllern. Die Polizei nahm während der Böllerei in der Silvesternacht mindestens 390 Menschen wegen unterschiedlicher Straftaten fest – etwa so viele wie vor einem Jahr. Nach einer vorläufigen Bilanz seien 15 Polizisten und eine Einsatzkraft der Feuerwehr verletzt worden, teilte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mit. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten allein 34 Polizeibeamte Verletzungen erlitten. „Für den weitaus überwiegenden Teil der Berlinerinnen und Berliner und der Gäste war es ein friedliches Silvester“, sagte die SPD-Politikerin. „Dennoch kam es zu Straftaten, bei denen Unbeteiligte und Einsatzkräfte verletzt wurden. Ich verurteile diese Taten aufs Schärfste und erwarte, dass sie konsequent aufgearbeitet und strafrechtlich verfolgt werden.“