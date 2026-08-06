Die Behörden haben einen Ukrainer unter dem Verdacht der Agententätigkeit für einen fremden Staat festgenommen und inhaftiert. Er stehe unter dem dringenden Verdacht, im Juni als sogenannter „Low-Level-Agent“ Aufnahmen vom Betriebsgelände eines bayerischen Rüstungsunternehmens gemacht und diese seinem Auftraggeber zur Vorbereitung von Sabotageakten zur Verfügung gestellt zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Der 33-Jährige sei gemeinsam mit der Thüringer Polizei auf Thüringer Gebiet festgenommen worden. Er sitze derzeit in einem bayerischen Gefängnis. Die Generalstaatsanwaltschaft macht derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall.
Festnahme in ThüringenUkrainer unter Spionageverdacht
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