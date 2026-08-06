Die Behörden haben einen Ukrainer unter dem Verdacht der Agententätigkeit für einen fremden Staat festgenommen und inhaftiert. Er stehe unter dem dringenden Verdacht, im Juni als sogenannter „Low-Level-Agent“ Aufnahmen vom Betriebsgelände eines bayerischen Rüstungsunternehmens gemacht und diese seinem Auftraggeber zur Vorbereitung von Sabotageakten zur Verfügung gestellt zu haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in München mit. Der 33-Jährige sei gemeinsam mit der Thüringer Polizei auf Thüringer Gebiet festgenommen worden. Er sitze derzeit in einem bayerischen Gefängnis. Die Generalstaatsanwaltschaft macht derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall.