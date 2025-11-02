Die Polizei hat am Samstag in Berlin einen Mann festgenommen, der einen Anschlag geplant haben soll. Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Festgenommene sollte am Sonntagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Es gehe um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags. An der Festnahme im Stadtteil Neukölln sei ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Dabei wurden demnach auch Materialien sichergestellt, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet sind. Nach Informationen der Zeitung Bild soll der Mann ein Ziel in Berlin im Blick gehabt haben.