Zum Hauptinhalt springen

„Reichsbürger“ aus DortmundPolizei nimmt Mann wegen mutmaßlicher Mordaufrufe gegen Politiker fest

Der Festgenommene soll noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden.
Der Festgenommene soll noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden. (Foto: Christoph Schmidt/dpa)

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im Darknet Listen mit Namen von Politikern und Anleitungen zum Bombenbau veröffentlicht zu haben.  Laut Medienberichten soll er aus der „Reichsbürger“-Szene stammen.

Die Bundesanwaltschaft hat in Dortmund einen Mann festnehmen lassen, der im Internet unter anderem zu Anschlägen auf Politiker aufgerufen haben soll. Der Beschuldigte habe zudem Spenden in Form von Krypto-Währung eingefordert, die als Kopfgeld für die Tötungen ausgelobt werden sollten, teilte die Karlsruher Behörde mit.

Im Darknet habe der deutsch-polnische Staatsangehörige auf einer von ihm betriebenen Plattform Listen mit den Namen von Politikerinnen und Politikern und Personen des öffentlichen Lebens geführt. Dort habe er auch selbst verfasste Todesurteile, Anleitungen zum Bau von Sprengsätzen sowie sensible personenbezogene Daten potenzieller Opfer veröffentlicht. ARD-Recherchen zufolge soll es sich um einen Rechtsextremisten aus der „Reichsbürger“-Szene handeln. Der Mann soll den Sicherheitsbehörden seit 2020 bekannt seien, weil er durch Widerstandshandlungen bei Corona-Protesten aufgefallen sei.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann Terrorismus-Finanzierung, die Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten vor.

Beamte des Bundeskriminalamts und Spezialkräfte der Bundespolizei in Dortmund nahmen den Verdächtigen den Angaben zufolge am Montagabend in Dortmund fest. Er soll heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

© SZ/dpa/nadl - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Internet
:"Es gibt Marktplätze, da kann man wie auf Amazon einfach Rauschmittel kaufen"

Der Journalist und Autor Stefan Mey hat sich auf das Darknet spezialisiert. Im Interview spricht er über die Gefahren und Chancen - und erklärt, wie das System eigentlich funktioniert.

SZ PlusInterview von Leonie Förderreuther

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite