Tag der Deutschen Einheit:Stimmung und Verstimmung

Dass dieser Tag der Deutschen Einheit nicht allein Anlass zum Feiern gibt, hat Olaf Scholz (SPD) schon einen Tag zuvor klargemacht, beim „Kanzlergespräch“ in Schwerin. In diesem Format stellt Deutschlands Regierungschef sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, die oft spezifisch, sehr nah am Leben sind: Krankenhausreform, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, EU-Flottengrenzwerte. So geht das eine halbe Stunde lang, bis ein älterer Herr die Hand hebt. Was die Bundesregierung gedenke, gegen die anhaltende „Flucht junger Menschen in den Westen“ zu unternehmen, will er wissen. „Wir haben über so viele schöne Projekte der Infrastruktur gesprochen, Straßen, Gebäude, Bushaltestellen – was hilft es, wenn da keine Menschen hinter sind?“