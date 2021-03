Keine ganz glückliche Familie: Harry und Meghan bei einem Gruppenfoto nach der Taufe ihres Sohnes Archie in Windsor Castle 2019.

Von Anna Fischhaber und Alexander Menden

Immerhin, direkte Angriffe auf einzelne Mitglieder der britischen Königsfamilie sind ausgeblieben, weitgehend jedenfalls. Doch das mit Spannung erwartete Interview von Herzogin Meghan und Prinz Harry mit der Moderatorin Oprah Winfrey, das am Sonntagabend zuerst in den USA ausgestrahlt wurde, hatte es in sich. Es war ein hochemotionales Gespräch. Immer wieder berichtete die 39-jährige Meghan von Rassismus. Auch innerhalb der königlichen Familie. Und von Suizidgedanken. "Ich dachte, es würde die Situation für alle lösen." Zu dieser Zeit habe sie Angst gehabt, alleine zu sein, weil sie sich etwas hätte antun können. Sie habe ihren Mann, Prinz Harry, und den Palast um Hilfe gebeten. "Ich hatte Angst, weil das sehr real war. Dies war keine abstrakte Idee, dies war systematisch und dies war nicht, wer ich bin."

Auch Harry wurde in diesem Punkt deutlich. Von der königlichen Familie fühlt sich der Enkel der Queen alleingelassen. In den Jahren, die Meghan im Palast verbracht habe, sei nie ein Familienmitglied gegen rassistische Angriffe und "koloniale Untertöne" in der Berichterstattung britischer Medien aufgestanden, kritisierte er.

Doch das Paar bemühte sich sichtlich, nicht alle Brücken einzureißen. Harry nannte seine Großmutter auch als Vorbild. Meghan lobte ihre Schwägerin, Prinz Williams Ehefrau Kate, als "gute Person" und widersprach damit Berichten über einen Bruch. Und auch mit seinem Bruder William hofft Harry auf eine Versöhnung. "Zeit heilt alle Wunden, hoffentlich", sagte er. Nur seinen Vater Prinz Charles kritisierte der Prinz. "Ich werde ihn immer lieben, aber es gab sehr viele Kränkungen." So habe Charles, als Harry und Meghan zwischenzeitlich in Kanada residierten, irgendwann aufgehört, Harrys Telefonanrufe entgegenzunehmen. Er habe sich im Stich gelassen gefühlt, sagte Harry. Gerade der Thronfolger müsse doch wissen, "was Schmerz ist" - eine klare Anspielung auf Prinzessin Diana, die 1997 auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Die inzwischen 39-jährige Meghan und der 36-jährige Harry hatten ihre Pflichten als Vertreter der Königsfamilie vor rund einem Jahr aufgegeben und wohnen nun mit Sohn Archie, der im Mai zwei Jahre alt wird, in Meghans Heimat Kalifornien. Im Sommer erwartet das Paar ein zweites Kind - es wird ein Mädchen, wie die beiden in dem Interview berichteten. "Einen Jungen zu haben und ein Mädchen, was kann man mehr wollen?", sagte Harry. Mehr Kinder planten sie aber nicht.

"Was man über Royals weiß, das kennt man aus Märchen."

Die Herzogin erzählte zudem, dass sie bereits drei Tage vor ihrer offiziellen Hochzeit im Mai 2018 in kleinstem Rahmen geheiratet hätten. "Niemand weiß das, aber wir haben den Erzbischof angerufen", sagte Meghan. Glücklich war die Zeit im Palast offenbar nicht. Der Druck sei enorm gewesen, sagte Meghan. Sie habe sich wie in einem goldenen Käfig gefühlt und sei zum Schweigen verdammt gewesen.

Auf ihr Leben als Royal sei sie nicht vorbereitet gewesen. "Ich bin da naiv reingegangen, weil ich ohne viel Wissen um die königliche Familie aufgewachsen bin", sagte die gebürtige US-Amerikanerin. "Was man über Royals weiß, das kennt man aus Märchen", sagte Meghan. "Deshalb ist es einfach, ein Bild davon zu haben, das so fern der Realität ist." In den Jahren am Hof sei es schwierig gewesen: "Wahrnehmung und Realität sind zwei sehr unterschiedliche Dinge, und man wird nach der Wahrnehmung beurteilt, aber lebt die Realität."

Wenn Sie sich selbst von Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.