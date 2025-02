Von Johan Schloemann

Wer zieht als Erster? Seit es direkte Fernsehdiskussionen zwischen Kanzlerkandidaten vor der Bundestagswahl gibt – seit 2002 also –, hat man sich in Deutschland entschieden, von einem „Duell“ zu sprechen. Während man in anderen Ländern oft nur „Debatte“ dazu sagt. Weil die Parteienlandschaft komplizierter wurde und die Volksparteien schrumpften, kam es dann vor vier Jahren erstmals zu einem „Triell“ (Laschet, Baerbock, Scholz).