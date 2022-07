Die Publizistin Ferda Ataman ist von den Abgeordneten des Bundestages zur neuen Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes gewählt worden. Mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP erreichte Ataman die erforderliche Mehrheit.

Bei ihrer Wahl war die sogenannte Kanzlermehrheit notwendig - also die Mehrheit aller Abgeordneten des Bundestags und nicht nur die der anwesenden. Wegen zahlreicher Corona-Fälle in den Ampel-Fraktionen und der Hochzeit des FDP-Chefs Christian Lindner gab es im Vorfeld Befürchtungen, dass die absolute Mehrheit nicht erreicht werden könnte. Am Donnerstagnachmittag im Bundestag stimmte eine Mehrheit von 376 Abgeordneten der Berufung zu, 369 wären nötig gewesen.

Damit sind weitere Verwerfungen zwischen den Regierungsparteien vermieden worden. Die 43 Jahre alte Journalistin und Politologin war in den letzten Wochen Gegenstand scharfer öffentlicher Kritik und Polemik geworden. Auch zwischen Grünen und FDP war es über ihre Bewerbung zum Krach gekommen.

Nach den scharfen und teilweise herabsetzenden Debatten über ihre Person will die neue Antidiskriminierungsbeauftragte die Aufmerksamkeit nun weg von der eigenen Person lenken, hin zur Sache. Denn zu tun gibt es da genug. Die Antidiskriminierungsbeauftragte, der ein Stab von rund 35 Beschäftigten zugeordnet ist, unterstützt Menschen, die wegen ihres Alters, Geschlechts, aufgrund von Familienstand oder Herkunft benachteiligt werden, ob bei der Einstellung oder Bezahlung, bei der Wohnungssuche oder Bildung.

Rechtliche Grundlage ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, dessen Wirkung die Bundesregierung für unzureichend hält. Denn bisher darf die Antidiskriminierungsbeauftragte forschen und beraten, auch Empfehlungen aussprechen. Klagen wegen Benachteiligung müssen Privatpersonen im Ernstfall aber auf eigenes Risiko anstrengen. Vergleichsweise wenige Betroffene nutzen die Möglichkeit. Experten kritisieren auch die kurze Beschwerdefrist von acht Wochen. Insgesamt bleibe das Gesetz in Deutschland hinter den Vorgaben des EU-Rechts zurück. Die Bundesregierung will das nun ändern.

Der Posten der Antidiskriminierungsbeauftragten, der bisher vom Kabinett vergeben wurde, war in den letzten Jahren unbesetzt geblieben. Grund war die Klage einer unterlegenen Bewerberin, die die Arbeit über Jahre lahmgelegt hatte. Mit der Wahl der Bundesbeauftragten durch das Parlament will die Bundesregierung die Rechtsgrundlage für den Kampf gegen Diskriminierung stärken.