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Die LinkeFerat Koçak zieht sich vorerst zurück

Lesezeit: 3 Min.

Ferat Koçak ist seit vergangenem Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages.
Ferat Koçak ist seit vergangenem Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages.
Foto: Jeremy Knowles/Eventpress/Imago

Der Bundestagsabgeordnete aus Berlin-Neukölln legt wegen Kontakten zur Clan-Familie Remmo seine Aufgaben nieder. Der Fall könnte auch die Koalitionsgespräche in Berlin erschweren.

Von Christian Zaschke, Berlin

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Der Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak aus Berlin-Neukölln wird seine Aufgaben bis auf Weiteres ruhen lassen. Das gab der Fraktionsvorsitzende Sören Pellmann am Dienstag im Bundestag bekannt: „Ferat Koçak hat uns mitgeteilt, dass er sich bis auf Weiteres, bis volle Transparenz hergestellt ist, zurückziehen wird.“ Er werde nicht mehr an Sitzungen des Innenausschusses des Bundestags teilnehmen und wolle nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Wie es im Anschluss weitergeht, ließ Pellmann offen. Darüber werde „miteinander solidarisch“ gesprochen.

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