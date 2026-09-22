Der Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak aus Berlin-Neukölln wird seine Aufgaben bis auf Weiteres ruhen lassen. Das gab der Fraktionsvorsitzende Sören Pellmann am Dienstag im Bundestag bekannt: „Ferat Koçak hat uns mitgeteilt, dass er sich bis auf Weiteres, bis volle Transparenz hergestellt ist, zurückziehen wird.“ Er werde nicht mehr an Sitzungen des Innenausschusses des Bundestags teilnehmen und wolle nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Wie es im Anschluss weitergeht, ließ Pellmann offen. Darüber werde „miteinander solidarisch“ gesprochen.