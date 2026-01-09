Tödliche Attacken, die durch Frauenhass motiviert sind – gegen solche Verbrechen will die SPD-Bundestagsfraktion „neue Regelungen“ schaffen. So steht es in einem vierseitigen Papier, das die Fraktion am Freitag beschlossen hat. „Auch der Femizid, die Ermordung von Frauen wegen ihres Geschlechts, ist ein besonders schweres Unrecht, das sichtbar gemacht und konsequent verfolgt werden muss“, heißt es dort. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.