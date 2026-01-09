Tödliche Attacken, die durch Frauenhass motiviert sind – gegen solche Verbrechen will die SPD-Bundestagsfraktion „neue Regelungen“ schaffen. So steht es in einem vierseitigen Papier, das die Fraktion am Freitag beschlossen hat. „Auch der Femizid, die Ermordung von Frauen wegen ihres Geschlechts, ist ein besonders schweres Unrecht, das sichtbar gemacht und konsequent verfolgt werden muss“, heißt es dort. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.
Gewalt gegen FrauenSollte „Femizid“ ein Straftatbestand sein?
Lesezeit: 3 Min.
Die SPD-Fraktion im Bundestag will, dass Männer, die Frauen aus frauenfeindlichen Motiven töten, immer als Mörder verurteilt werden. Was sagt die Union, was fordern Hilfsorganisationen?
Von Ronen Steinke, Berlin
Partnerschaftsgewalt:„Die Täter sind unter uns, überall“
Christina Clemm vertritt Frauen vor Gericht, die Gewalt erlebt haben. Sie sagt: Die Justiz ist frauenfeindlich. Warum es so schwer ist, dass Täter verurteilt werden – und warum sie manchmal dafür sorgt, dass sie eine mildere Strafe bekommen.
