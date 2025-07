Ein AfD-Verbotsverfahren habe wenig Aussicht auf Erfolg, sagt die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg, die am NPD-Verbotsverfahren beteiligt war. Der SPD wirft sie vor, falsche Erwartungen zu schüren.

Von Georg Ismar und Robert Roßmann, Berlin

Das Nordsternhaus in Berlin wirkt wie aus der Zeit gefallen. Mit seiner runden, kolosseumartigen Fassade hat das vor gut hundert Jahren für einen Versicherungskonzern errichtete Gebäude etwas Museales. Hier waren sie mal stolz auf die europaweit erste Rohrpostanlage, mit der man zwei Kilogramm schwere Akten durchs Haus schicken konnte. Das Gebäude ist an diesem Juli-Abend schon fast verwaist. Über die prachtvollen Treppen geht es an der früheren Kassenhalle vorbei hinauf in den zweiten Stock. Hier liegt das Büro der Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg.