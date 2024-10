Felix Banaszak:Der Mann, der die Grünen jetzt zusammenhalten soll

Er ist schlagfertig, trägt im Bundestag schon mal ein Gedicht vor, hat in NRW Schwarz-Grün verhandelt – und will nun Parteichef werden. Wer ist Felix Banaszak?

Von Vivien Timmler, Berlin

Plötzlich war sein Name überall. „Felix Banaszak“, so war es nach dem Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nouripour einer beliebigen deutschen Tageszeitung zu entnehmen, „will Grünen-Chef werden“. Dabei habe er zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nicht gewusst, ob er das wirklich wolle, beteuert der 34-Jährige. Doch sein Name war in der Welt. Und zwei Tage später hatte er sich entschieden: Er würde als Grünen-Vorsitzender kandidieren. Oder, wie Banaszak es ausdrückt: „Manchmal muss man all in gehen.“