SZ: Herr Banaszak, Sie gelten als Fan der Duisburger Eckkneipen. Was passiert eigentlich, wenn Sie als Grünen-Chef die Tür aufziehen?

Felix Banaszak: Ich gehe in meinem Wahlkreis schon an rustikale Orte. Es gibt eine großartige Kneipe an der Grenze zu Oberhausen, die ist auch Treff von Motorradfahrern, Industriearbeitern – alles kein grünes Biotop. Und klar reden wir dann über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie. Die wollen am Ende nicht alle Mitglieder werden, aber beim Rausgehen sagte mal eine: Mit dir kann man ja reden. Das ist der Punkt, den wir in der Vergangenheit echt unterschätzt haben: ein ehrliches Interesse an denen, die nicht zu 100 Prozent von uns überzeugt sind. Und zwar auf eine Art, die nicht sofort abschreckt. Da müssen wir besser werden.

Wie?

Wir sollten versuchen, als Grüne wieder in allen Milieus unterwegs zu sein – nicht nur an Küchentischen. Auch im Arbeiterviertel werden wir zwar mit mehr Haustürwahlkampf nicht aus vier Prozent 15 machen. Aber es darf eben nicht so sein, dass wir es gar nicht erst versuchen, ins Gespräch zu kommen, weil der Widerstand größer ist. Sonst bleibt das Zerrbild der weltfremden Verbots- und Zumutungspartei hängen, das andere zeichnen.

Solche Verbote und Zumutungen verbinden viele mit grüner Klimapolitik.

Jedes Zerrbild hat eine Grundlage in der Realität. Natürlich fordern die Grünen etwas von Menschen ein. Alles verändert sich, aber keiner kriegt es mit – das funktioniert nicht. Wir stehen halt nicht für „Nach mir die Sintflut“. Das Leben ist nicht frei von Zumutungen, aber sie müssen fair verteilt werden. Aber richtig ist auch: Wir haben Fehler in der Kommunikation gemacht.

Was meinen Sie?

Wir haben die Menschen nicht mehr in den Herzen erreicht, im Heizungskeller aber schon. Wir haben Klimaschutz in den vergangenen Jahren auf technokratische, fast instrumentelle Weise begründet – manchmal aus Angst davor, als „grüne Ideologen“ zu gelten.

Was genau lief falsch?

Ein Beispiel: Unser Motto hieß, „Wir schützen das Klima, weil die Zukunft der Industrie davon abhängt“. Als Duisburger weiß ich, dass das stimmt. Aber es nimmt die emotionale, die existenzielle Begründung raus. Argumente, Statistiken, Berechnungen hatten wir immer, aber was empfinden Menschen denn? Trauer über den Verlust der Natur, über die Ausbeutung des Planeten. Angst vor einer Welt der Extremwetterereignisse. Wir wissen doch aus der Pandemie und der Zeit des drohenden Gasmangels: Unsere Gesellschaft ist zu Zumutungen bereit, wenn die Überzeugung da ist, das Richtige zu tun.

Als die Grünen in die Koalition eintraten, gab es für Klimaschutz noch Rückhalt. Als die Koalition am Ende war, nicht mehr. Wie konnte das passieren?

Wir haben ab 2018 gedacht, jetzt ist der Durchbruch geglückt. Jahrzehnte haben wir aus einer Minderheit heraus für ökologische Politik gekämpft. Dann kam tatsächlich ein breiter gesellschaftlicher Bewusstseinswandel. Wir dachten: Die Messe ist gelesen. Das war ein Fehler. Dass die, die ihr Geld mit der Verbrennung fossiler Energieträger verdienen, nicht einfach schulterzuckend zusehen, sondern massiv gegen uns mobilisieren, haben wir unterschätzt.

Das klingt fast schon naiv.

Vielleicht war es das. Wir haben zu spät bemerkt, dass sich der Wind dreht.

Auch im eigenen Lager: Die Umweltbewegung hat Ihnen die Abschwächung des Klimaschutzgesetzes übelgenommen.

Wir haben uns zu oft am politisch und juristisch Machbaren orientiert, die Klimabewegung aber am wissenschaftlich Notwendigen. Das hat zu Enttäuschung und gegenseitiger Demobilisierung zwischen Grünen und dem Umweltlager geführt. Die Umweltorganisationen hatten kein politisches Gegenüber und die Grünen keine Basis, um in der Koalition mehr auszufechten. Nach vorne gedacht: Wir sollten keine Angst haben, mit der ehrlichen Benennung der ökologischen Wirklichkeit Menschen zu verprellen. Man muss sich nicht zwischen inhaltlicher Klarheit und breiten Mehrheiten entscheiden, im Gegenteil: Wir brauchen diese Klarheit – und Empathie –, um wieder Mehrheiten zu finden. Wer seine Ziele und Werte versteckt, kann auch niemanden für sie begeistern.

Sicher, dass es so einfach ist?

Es ist doch das ureigenste Interesse von Menschen, einen lebenswerten Planeten an ihre Kinder und Enkel zu übergeben. Aber dann muss man das aussprechen, die Zumutungen anerkennen, und nicht einfach sagen: Wir müssen 2045 klimaneutral sein, Ende der Diskussion.

Weniger mehrheitsfähig wird es, wenn Klimaschutz die Menschen etwas kostet.

Na klar kostet Klimaschutz was – kein Klimaschutz kostet übrigens viel mehr. Die Frage ist doch: Wen kostet er etwas? Werden die Lasten fair verteilt?

Und, wie ist die Antwort?

Menschen mit hohem Einkommen tragen in der Regel überdurchschnittlich zur Erderhitzung bei. Sie können sich aber auch von den Folgen der Klimakrise leichter freikaufen. Die Zeche zahlen dann Menschen, die eh schon genug zu schultern haben. Das ist nicht fair. Wer von der Zerstörung des Klimas profitiert und bislang kaum an den Kosten beteiligt war, muss in die Verantwortung gezogen werden – Öl- und Gaskonzerne mit fossilen Geschäftsmodellen und immensen Gewinnen. Das ist nicht Klassenkampf, das nennt sich Verursacherprinzip, ein marktwirtschaftliches Instrument.

Die Konzerne sollen zahlen?

Es ist einiges denkbar: ein Klimaanpassungs-Fonds, in den diese Unternehmen einzahlen, oder ein Klimasoli für Leute mit extrem hohen Einkommen oder Vermögen. Über diese Verantwortung sprechen wir zu wenig. Wir müssen die Lasten der Klimafolgen gerechter verteilen. Sie dürfen nicht bei denen landen, die schon ab dem 20. des Monats nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Bei Wärmepumpen gibt es schon sozial gestaffelte Förderungen mit Bonus für kleine und mittlere Einkommen. Warum nicht auch bei Elektroautos oder Gebäudesanierungen?

Moment mal, die Wirtschaft wächst nicht mehr, Unternehmen drohen mit Abwanderung – und Sie wollen denen mit einer neuen Abgabe kommen?

Es ist eine beliebte und in der Vergangenheit erfolgreiche Strategie, jegliche Veränderung mit drei, vier Beispielen zu unterminieren, bei denen es die falschen treffen würde. Es geht doch nicht allgemein um die Wirtschaft oder gar den Handwerksbetrieb von umme Ecke. Es geht darum, genau die zu adressieren, deren Geschäftsmodell auf der Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen basiert. Öl- und Gaskonzerne, die viel ins Lobbying investieren, damit sich die Dinge eben nicht ändern. Klingt das radikal? Mag sein, ist aber nur fair.

Radikale Grüne, das klingt nach den Achtzigern.

Radikalität heißt nicht Blindheit oder Sturheit, sondern an die Wurzeln zu gehen. Es ist doch so: Die Wirklichkeit, in der wir leben, ist radikal. Die klimatischen Veränderungen sind radikal. Die drohenden Verteilungskämpfe, die Verluste von Freiheit und Wohlstand, die emotionalen Verlusterfahrungen, das alles ist radikal. Aber wenn das Problem radikal ist, kann die Antwort nicht so ausfallen, dass keiner sie bemerkt.

Warum sagen Sie jetzt nicht: muss die Antwort auch radikal sein?

Weil ich schon weiß: Das Wort Radikalität wird sofort Schnappatmung auslösen. Wir sollten da wieder mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, unsere Ziele und Werte offen vertreten, wenn wir an sie glauben. Ökologische Politik orientiert sich am Gemeinwohl und nicht am Partikularinteresse von Branchen, Unternehmen und deren Aktionärinnen und Aktionären. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen.

Wollen Sie die Grünen weiter nach links führen?

Das ist mir zu holzschnittartig. Wir müssen in der Umwelt- und Klimapolitik wieder konturierter, schärfer werden. Wenn das als links wahrgenommen wird, meinetwegen. Natürlich muss ökologische Politik sozial abgefedert werden, mit einem Klimageld zum Beispiel – Sie nennen es links, ich nenne es pragmatisch.

Und was ist mit dem Traum von der grünen Volkspartei?

Der ist noch nicht ausgeträumt. Wir konstruieren einen Widerspruch, wenn wir immer auf der Schablone diskutieren, wollen wir eine profilierte grüne Partei sein – oder erfolgreich? Viele sind auf der Suche nach Klarheit und Orientierung. Die können wir nur bieten, wenn wir auch klar erkennbar sind – egal ob bei Menschenrechten, Verteilungsfragen oder Klima- und Naturschutz. Wer immer für das beherzte Sowohl-als-auch steht, ist am Ende für niemanden attraktiv. Ich möchte, dass die Grünen wieder zu einer Partei werden, die Hoffnung gibt, die aufrüttelt, die Spaß macht und mobilisiert. Das alles beginnt damit, wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Deshalb auch die Kneipenbesuche.

Die grüne Wiederauferstehung soll in Wirtshäusern gelingen?

Es ist ein Ort von vielen, an die wir müssen. Wer Menschen erreichen will, darf ihnen jedenfalls nicht nur im Fernsehen begegnen.