Nicht nur auf der Kanzel hat sie gepredigt, sondern auch in Krankenhäusern und Gefängnissen gearbeitet: Bischöfin Kirsten Fehrs.

Als neue Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland will die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs den Glauben an die Redlichkeit der Institution wieder herstellen.