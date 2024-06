Angesichts anhaltender Kritik am neuen Klinikatlas fordert Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi ein sofortiges Abstellen. Das neue staatliche Vergleichsportal für Krankenhäuser sei überstürzt umgesetzt worden, teilte der SPD-Politiker am Sonntag mit. Während die Krankenhausreform weiterverhandelt werde, könne das Informationsportal in Ruhe neu und seriös aufgesetzt und nach Inkrafttreten des Gesetzes vernünftig betrieben werden. Philippi bemängelte „Fehldarstellungen“ in dem Atlas, der deshalb ein „Stimmungskiller“ in den Kliniken sei.