9. Februar 2019, 22:11 Uhr Fed-Cup Erst mal schnaufen

Deutschland liegt gegen Weißrussland 0:2 zurück - und wirkt ohne Angelique Kerber und Julia Görges chancenlos.

Von Gerald Kleffmann , Braunschweig

Die Kapelle mit den Menschen in den gelben T-Shirts hinter der Grundlinie machte bis zum Schluss ordentlich Musik, immer wieder stimmte die kleine Combo wie ein Spielmannszug Liedchen an, zur Aufmunterung. Nur: Wen sollten sie noch aufmuntern? Andrea Petkovic konnte nicht damit gemeint sein, denn diese Partie, die zweite an diesem Samstag in der VW-Halle in Braunschweig, war so einseitig, wie sie einseitig nur sein kann im Profitennis. 68 Minuten standen sich die zweite deutsche Fed-Cup-Spielerin und Aryna Sabalenka gegenüber. 23 direkte Gewinnschläge schlugen in dieser Zeit in der Spielfeldhälfte von Petkovic unerreichbar ein. 2:6, 0:5 stand es - und am Ende 2:6, 1:6.

"Keinen Grund für Bauchschmerzen", sah der Hallensprecher da zwar, als sich die 4400 Zuschauer erhoben, "dann bleiben wir eben morgen länger". Das könnte sich indes als kühne Hoffnung erweisen, denn die deutsche Frauen-Auswahl liegt nach Tag eins mit 0:2 gegen Weißrussland in der ersten Runde des Fed Cups zurück. Tatjana Maria hatte zum Auftakt bereits mit 6:7 (3), 3:6 gegen Aliaksandra Sasnovich verloren.

Ohne Angelique Kerber und Julia Görges scheint das DTB-Team, anders als vor einem Jahr in Minsk, chancenlos zu sein; die beiden verzichteten, um in Doha in der kommenden Woche am WTA-Turnier teilzunehmen. Jens Gerlach, der deutsche Teamchef, war schwer beeindruckt von dem, was vor allem Sabalenka geboten hatte. "Ich bin noch ein bisschen baff", gab der 45-Jährige zu, "Tennisspieler reden oft davon, dass sie einen Ball fühlen und in einen Flow kommen - das hat heute stattgefunden." Auf Seiten der 20-Jährigen aus Minsk, die nun als Neunte erstmals in den Top Ten geführt ist.

"Ich muss das kurz sacken lassen", sagt der deutsche Teamchef

Nun ist es so, dass die Spielansetzung schon für diesen Sonntagvormittag ab 11 Uhr wieder Sabalenka als nächste deutsche Gegnerin im dritten Einzel vorsieht. Maria, die als 67. der Weltrangliste die deutsche Nummer eins in Braunschweig darstellt, versucht dann ihr Glück. Die Chancen sind also eher höher denn niedriger, dass das DTB-Team das Duell dann schon vorzeitig mit 0:3 verloren haben könnte. Das weiß auch Gerlach, der erst mal schnaufte, als er gefragt wurde, wie er Maria nach Sabalenkas donnernder Vorstellung einzustellen gedenke. "Bitte haben Sie Verständnis", bat er, "ich muss das kurz sacken lassen." Im vierten Einzel treffen Petkovic und Sasnovich aufeinander, als Doppel wäre die Partie Anna-Lena Grönefeld/Laura Siegemund - Viktoria Asarenka/Lidziya Marozova vorgesehen; kurzfristige Änderungen sind aber im Fed Cup erlaubt.

Anfangs lebte noch die Zuversicht im DTB-Team, was an Marias gutem Start lag. Die Mutter einer Tochter spielte wenig überraschend jenes Tennis, das bei den Frauen selten zu sehen ist: Sie setzte viele Slice-Schläge ein, auch mit der Vorhand. Die Rhythmenwechsel brachten Sasnovich immer wieder aus dem Konzept, die dann oft zu überhastet agierte, zu viel im falschen Moment riskierte. Mit einem gutem ersten Aufschlag und Übersicht bei vielen Ballwechseln blieb Maria im ersten Satz ebenbürtig. Der zweite Satz verlief dann klarer, ein frühes Break gab Sasnovich zusätzlichen Auftrieb, nun spielte sie ihr aggressiveres Tennis solide herunter. Nach 1:38 Stunden hatte sie gesiegt.

Nun lag es an der Frohnatur, wie der Hallensprecher Petkovic nannte, zu versuchen, den Rückstand auszugleichen. Die 31-Jährige war ja selbst gespannt vorab gewesen, wie sie sich wehren würde, hatte sie gemeint. Petkovic ist die, die für das personifizierte Drama steht. Zur Erinnerung, ihre letzten drei Teilnahmen bei Grand Slams: In Wimbledon musste sie sich in der zweiten Runde übergeben, verlor dann entkräftet gegen die Belgierin Yanina Wickmayer. Bei den US Open wehrte sie drei Matchbälle gegen die Lettin Jelena Ostapenko ab, doch verlor 5:7 im dritten Satz. Und dieses Jahr bei den Australian Open gab sie nach Kreislaufproblemen aufgrund der Hitze gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu auf.

In Braunschweig bestand diesmal aber das Drama darin, dass Petkovic nicht mal die Zeit für ein bisschen Drama bekam. Sabalenka überrollte sie förmlich. Sie spielte "mächtig" und "von vorneweg", wie Gerlach richtig sagte, da konnte Petkovic selbst nur resümieren: "Ganz ehrlich, das lag heute nicht in meiner Hand", sagte sie gefasst. "Wenn sie so spielt, ist sie die Zukunft des Tennis." Und passend zur Stimmung des DTB-Teams flogen in dem Moment Hunderte Raben am Fenster vor der Halle vorbei, "wow", rief da Petkovic. Es war der Tag des Beeindruckt-seins.