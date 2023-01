Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt im Zusammenhang mit der Räumung des Fechenheimer Walds gegen 15 mutmaßliche Rodungsgegner wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Einer Person würden darüber hinaus ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Polizei hatte in der vergangenen Woche das für den Autobahnbau vorgesehene Waldstück im Frankfurter Osten geräumt Im Einzelnen werden den Beschuldigten vorgeworfen, sich illegal in dem zu rodenden und umzäunten Trassenbereich des Fechenheimer Waldes in Baumhäusern aufgehalten zu haben.