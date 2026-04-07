Der Wahlkämpfer Christian Lindner ist zurück. Eigentlich hat sich der Ex-FDP-Chef in die Wirtschaft verabschiedet und verdient sein Geld bei einem großen Autohändler. Aber jetzt greift Lindner in den Machtkampf bei den Liberalen ein. So erzählt es zumindest Wolfgang Kubicki. Lindner habe ihm den letzten Kick gegeben, den Vorsitz der FDP anzustreben, sagte Kubicki dem Tagesspiegel. „Er meinte, wenn ich es nicht mache, dann ist die Partei am Ende.“
FDP-MachtkampfKubicki zwingt die Liberalen zur Richtungsentscheidung
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Wolfgang Kubicki hat mit seiner Kandidatur fast alle überrascht, vielleicht sogar sich selbst. Der neue Zweikampf elektrisiert die Partei. Sogar Christian Lindner mischt sich ein.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
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