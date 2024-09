Der ehemalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt ist tot. Der 80-Jährige sei am Freitagmorgen in Wiesbaden gestorben, teilte FDP-Chef Christian Lindner der Deutschen Presse-Agentur im Auftrag der Familie mit. Gerhardt stand bis 2001 sechs Jahre lang an der Spitze der Partei, von 1998 bis 2006 saß er auch der Bundestagsfraktion der Liberalen vor.