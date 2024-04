Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat gleich zwei Erklärungen mitgebracht. Er will erläutern, warum das Präsidium der Freien Demokraten am Montag ein Papier mit dem Titel "12 Punkte zur Beschleunigung der Wirtschaftswende" beschlossen hat, das sich liest wie eine Kampfansage an die Partner in der Ampel.