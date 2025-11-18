Zum Hauptinhalt springen

LandtagswahlWarum Baden-Württemberg das Endspiel für die FDP sein könnte

Lesezeit: 4 Min.

Bisher eher mittelgute Aussichten: Die FDP blickt mit Sorge auf das Superwahljahr 2026.
Bisher eher mittelgute Aussichten: Die FDP blickt mit Sorge auf das Superwahljahr 2026. (Foto: Peter Gercke/dpa)

In der einst stolzen FDP ist man überzeugt: Wenn es die Liberalen im März in Baden-Württemberg nicht mehr in den Landtag schaffen, haben sie auch sonst keine Chance mehr. Unterwegs mit Leuten, die das als Ansporn verstehen.

Von Bastian Brinkmann und Roland Muschel, Stuttgart, Berlin

Für einen FDP-Politiker im Straßenwahlkampf wirkt Hans-Ulrich Rülke geradezu vergnügt. An einem Morgen Ende Oktober steht der Spitzenkandidat der FDP Baden-Württemberg am Zugang zum Wochenmarkt im Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch. Die Temperaturen sind nur knapp über dem Gefrierpunkt, aber die Sonne scheint. Am FDP-Stand liegen Werbeflyer und Tütchen mit Blumensamen aus, vor allem aber Unterschriftenlisten gegen einen „XXL-Landtag“. Die FDP glaubt nämlich, dass das Parlament in Stuttgart wegen des neuen Landtagswahlrechts auf bis zu 220 Abgeordnete anwachsen könnte, aktuell sind es 154. Das will sie unbedingt verhindern.

Zur SZ-Startseite

Krise der Autoindustrie
:Stuttgart hat Angst vor dem Abstieg

Bosch, Mercedes, Mahle: In einst starken und stolzen Firmen fallen Zehntausende Jobs weg. Das erschüttert das Selbstverständnis einer Stadt, die ihren Wohlstand einer einzigen Industrie verdankt.

SZ PlusVon Tobias Bug und Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite