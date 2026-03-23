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Nach Rheinland-PfalzDer FDP drohen schmutzige Stunden

Lesezeit: 3 Min.

Der Druck auf FDP-Chef Christian Dürr wächst.
Der Druck auf FDP-Chef Christian Dürr wächst. Kay Nietfeld/dpa

Prominente Liberale fordern den Rücktritt von Parteichef Dürr. Aber der denkt nicht ans Aufgeben.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Wieder verschwindet ein Stück FDP. Das Ergebnis bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gehört zu den schlechtesten, welche die Partei jemals in einem westdeutschen Bundesland eingefahren hat. Vielen in der FDP war klar, dass es ein harter Wahlabend wird. Aber unter drei Prozent zu landen, obwohl man sogar in der Landesregierung saß, war doch noch mal ein Schock.

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