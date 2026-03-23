Wieder verschwindet ein Stück FDP. Das Ergebnis bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gehört zu den schlechtesten, welche die Partei jemals in einem westdeutschen Bundesland eingefahren hat. Vielen in der FDP war klar, dass es ein harter Wahlabend wird. Aber unter drei Prozent zu landen, obwohl man sogar in der Landesregierung saß, war doch noch mal ein Schock.
Nach Rheinland-PfalzDer FDP drohen schmutzige Stunden
Lesezeit: 3 Min.
Prominente Liberale fordern den Rücktritt von Parteichef Dürr. Aber der denkt nicht ans Aufgeben.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
FDP-Desaster in Baden-Württemberg:Mandate weg, Haare weg
Der Albtraum der FDP wird wahr: Die Partei fliegt ausgerechnet in Baden-Württemberg aus dem Landtag. Selbst die eigenen Wähler urteilen hart über die Liberalen.
Lesen Sie mehr zum Thema