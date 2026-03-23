Wieder verschwindet ein Stück FDP. Das Ergebnis bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gehört zu den schlechtesten, welche die Partei jemals in einem westdeutschen Bundesland eingefahren hat. Vielen in der FDP war klar, dass es ein harter Wahlabend wird. Aber unter drei Prozent zu landen, obwohl man sogar in der Landesregierung saß, war doch noch mal ein Schock.