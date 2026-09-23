Hinter den großen Dramen bei den Landtagswahlen spielen sich auch ganz kleine Dramen ab. Und damit ist man bei der FDP. Die Liberalen mussten zittern, ob sie in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern vor oder hinter der Tierschutzpartei landen. Bei Landtagswahlen im Osten Deutschlands geht es für die FDP nicht mehr um die Fünf-Prozent-Hürde. Die ist in weiter Ferne. Die kleinere FDP braucht kleinere Vergleichswerte, um Erfolge und Niederlagen bei Wahlen zu bewerten. Die Kopf-an-Kopf-Rennen, die sich die FDP mittlerweile regelmäßig mit der Kleinstpartei der Tierschützer liefert, bieten sich dafür an.