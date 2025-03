Von Bastian Brinkmann, Berlin

Am Samstagabend gab Wolfgang Kubicki schon einen Hinweis. Auf der Plattform X postete er ein Foto von sich mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. In der FDP wissen alle, dass die beiden nicht die allerbesten Freunde sind. Kurzzeitig waren beide gegeneinander angetreten, neue Parteichefs der FDP zu werden. Aber jetzt zeigten sie sich bewusst als Team: „Zusammen in der liberalen Familie“, schrieb Kubicki zum Foto, Strack-Zimmermann leitete das Bild wie abgesprochen direkt an ihre Follower weiter. Von der Seite lächelt noch ein Dritter ins Bild: Christian Dürr. Er galt als Favorit, der Nachfolger von Christian Lindner als Parteivorsitzender zu werden, hatte sich aber bisher dazu nicht geäußert.