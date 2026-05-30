Beim FDP-Bundesparteitag in Berlin kommt es bei der Wahl für den Posten des Parteivorsitzenden überraschend zu einer Kampfkandidatur. Gegen den bisher einzigen Bewerber Wolfgang Kubicki tritt die Europa- und Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann an. Sie wurde auf dem Parteitag von 33 Delegierten vorgeschlagen.
Der frühere Fraktionschef Dürr war im Mai 2025 an die Spitze der Partei getreten, nachdem die FDP im Februar bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und aus dem Parlament geflogen war. Dürr gelang es aber nicht, das Ruder herumzureißen. 2026 kassierte die FDP bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bittere Niederlagen. Sie verpasste den Wiedereinzug in die Landtage, woraufhin Präsidium und Bundesvorstand zurücktraten.
Dürr, der massiv in der Kritik stand, wollte ursprünglich wieder für das Amt des Bundesvorsitzenden antreten. Er verzichtete aber darauf, als Kubicki seine Kandidatur ankündigte. Der 74-jährige Kubicki war bislang stellvertretender Vorsitzender der Liberalen. Auch der nordrhein-westfälische FDP-Chef Henning Höne zog seine Bewerbung für den Vorsitzendenposten wieder zurück. Die Bewerbung der 68-jährigen Strack-Zimmermann kam am Samstag überraschend.