Zweifel am Kohleausstieg

Angesichts der Energiekrise regen sich in der FDP erste Zweifel an dem von der Ampelkoalition angestrebten Kohleausstieg schon ab 2030. Es könnte schwierig werden, "gerade in der aktuellen Situation das Wollen vor das Können zu setzen", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Funke-Mediengruppe. Die Klimaziele seien "außerordentlich wichtig", könnten aber nur erreicht werden, "wenn wir den drohenden Energieengpass bezwingen". Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es, die neue Bundesregierung wolle den für 2038 beschlossenen Kohleausstieg "idealerweise auf 2030 vorziehen".