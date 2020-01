Für Tina Pannes fing das neue Jahr gut an. "Sozialliberal gilt in der FDP offenbar nicht mehr als Häresie", freute sich die Lokalpolitikerin auf Twitter. Die Chefin der FDP im nordrhein-westfälischen Ratingen setzt sich seit Jahren für eine stärkere Betonung des Sozialen in ihrer Partei ein und hatte dabei zuletzt eher nicht das Gefühl, durch offene Türen zu rennen. Es gebe da "schlimme Abwehrreflexe", klagt sie. "Bloß keine Positionen in der Wirtschaftspolitik räumen", laute die Devise. "Das Image, dass wir kalte Neoliberale sind, haben wir uns ein Stück weit selbst erarbeitet", findet sie. Umso mehr freute sich Pannes über einen Artikel des FDP-Bundestagsabgeordenten Johannes Vogel in der Welt. "Sozialliberale in die FDP? Das passt", war der überschrieben. "Wenn wir das jetzt nicht nur taktisch spielen, sondern erkennen, dass das schon immer ein Kern der liberalen Idee war - wie großartig kann 2020 werden", findet Pannes.

Damit steht sie nicht allein. Er freue sich über die "vielen positiven Reaktionen sowohl aus der FDP als auch von Menschen, die noch nicht von der FDP überzeugt sind", sagt Vogel. Lob bekam er aus Landesverbänden von Schleswig-Holstein bis Bayern und auch von Landeschefs wie Stefan Birkner aus Niedersachsen. Vogel traf offenbar einen Ton, auf den etliche in der Partei gewartet hatten. Es gebe ein "progressives Element, den Glauben an eine bessere Zukunft", der Sozialdemokraten und Liberale politisch verbinde, schrieb Vogel in seinem Beitrag. Den Begriff des Sozialliberalismus, der Erinnerungen weckt an die Koalition mit der SPD und die Kapitalismus-Kritik der Freiburger Thesen der FDP von 1971, scheut er nicht. "Liberalismus, wie ich ihn verstehe, war und ist sozial - auch ganz ohne Bindestrich", sagt Vogel.

Zwar wendet sich der Sozialpolitiker in seiner Wortmeldung an den neuen SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, dessen Äußerungen aus den "Lehrbüchern der Klassenkämpfer" stammten, doch in der FDP werden aufmerksam kleine Spitzen registriert, die eher in Richtung des eigenen Parteichefs zu weisen scheinen. "Auch wir müssen unsere Positionen immer wieder neu hinterfragen und den Austausch mit allen vertiefen, mit denen Liberale früher zu wenig gesprochen haben, etwa den Gewerkschaften", fordert er. An traditionelle SPD-Anhänger wendet sich derzeit auch Lindner, allerdings mit einem anderen Zungenschlag. "Es gibt Millionen Menschen, die gegenwärtig politisch das Gefühl der Heimatlosigkeit haben", sagte er am Donnerstag der dpa in einem Gespräch vor dem Stuttgarter Dreikönigstreffen. Für die FDP gebe es ein Potenzial von Menschen, "die uns gegenwärtig gar nicht auf dem Zettel haben". Das sei so, "weil sie immer noch das schon immer falsche, aber mehr denn je unrichtige Vorurteil haben, die FDP sei eine Partei nur für einige wenige in der Gesellschaft, weil wir nur die Interessen von einigen wenigen vertreten wollten". Schon nach der Linksverschiebung auf dem SPD-Parteitag hatte Lindner seine Arme weit geöffnet für Bürger, "die sich früher einer pragmatischen Sozialdemokratie vom Schlage eines Helmut Schmidt" verbunden fühlten. Eine Öffnung nach links sollte das aber nicht sein. "Wir wollen Brücken bauen, aber uns nicht verbiegen", stellte der Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann klar.

Vogel gehört, um im Bild zu bleiben, zu einer Gruppe jüngerer Abgeordneter, die neuen Wählern auf der Brücke gerne ein paar Schritte entgegen gehen möchten. So plädiert er für eine "Erneuerung des Aufstiegsversprechens" durch mehr Gerechtigkeit in der Bildung, mehr Wohnraum auch durch sozialen Wohnungsbau und soziale Innovationen wie ein "Midlife-Bafög". Sein Fraktionskollege Lukas Köhler beklagt: "Wir heben unser Potenzial noch nicht." Der Abgeordnete musste erleben, wie schwer es war, mit Vorschlägen zum Klimaschutz noch durchzudringen, nachdem Parteichef Lindner mit der Forderung, das Thema Experten zu überlassen, nicht nur die Fridays-for-Future-Jugend vor den Kopf gestoßen hatte. In der Partei, gerade unter Jüngeren, sieht Köhler einen Resonanzboden für einen "progressiven Liberalismus". Was früher Sozialliberale gewesen seien, gebe es zwar so nicht mehr. "Aber es gibt neue Strömungen", sagt er.

Darauf setzt auch die Lokalpolitikerin Pannes. Sie spricht über die Hoffnungen, die sie mit der Neuaufstellung der Partei nach dem "Knall" von 2013 verband, als die FDP aus dem Bundestag flog, und darüber, dass die "Attitüde" doch mittlerweile wieder eine sei, bei der sich nicht angesprochen fühle, wer "nicht gehobener Mittelstand ist". Dabei gebe es doch auch andere Zielgruppen - etwa "Leistungsstarke, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen".