SPD-Generalsekretär Matthias Miersch sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa) kurz nach der Bekanntgabe des Rücktritts von Djir-Sarai, dieser sei ein „durchschaubares Bauernopfer“. Der Schritt sei erfolgt, „um die Verantwortung von FDP-Chef Christian Lindner abzulenken.“

Schon zuvor hatte Miersch FDP-Chef Linder persönlich zu einer Entschuldigung aufgefordert. „Solch ein verantwortungsloses Handeln zerstört das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die demokratischen Institutionen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland über die aus seiner Sicht „zynisch“ formulierten Ausstiegspläne. SPD-Chef Lars Klingbeil schrieb auf der Plattform X: „Es ist gut, dass langsam alles herauskommt und die Bürger sich ein Bild machen können.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fühle sich in seinem Schritt, Lindner als Finanzminister zu entlassen, „durch die aktuellen Veröffentlichungen in seiner Entscheidung bestätigt“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. „Und er findet, dass er in diesem Zusammenhang richtig entschieden hat.“ Keine Angaben machte der Sprecher zur Frage, ob Scholz vor der Bekanntgabe von Lindners Entlassung über den Strategieplan der FDP informiert gewesen war. Auch zum Rücktritt Djir-Sarais äußerte er sich nicht.

Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann, hatte den Rücktritt des Generalsekretärs bereits am Morgen öffentlich gefordert. Das von der Parteiführung verfasste Papier, in dem von einem „D-Day“ und einer „Feldschlacht“ gesprochen wird, sei „einer liberalen Partei unwürdig“, schrieb sie bei Instagram. „Nicht nur die Öffentlichkeit muss den Eindruck gewinnen, über Wochen getäuscht worden zu sein – sondern auch die eigene Partei.“

Von FDP-Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann kamen selbstkritische Töne. Am Donnerstagabend, kurz nach der Veröffentlichung des sogenannten „D-Day“-Papiers, sagte sie der dpa: „Jetzt ist ausschließlich Selbstkritik und Aufarbeitung gefragt.“ Die Wortwahl sei der Sache nicht dienlich, „eine Verschriftlichung mit dieser Tonalität nicht nachvollziehbar“. Eine Auseinandersetzung mit Ausstiegsszenarien sei aber richtig gewesen. Die Rücktritte von Djir-Sarai und Reymann bezeichnete sie später als „unausweichlich“. Es brauche eine starke FDP, „die sich keine Clownerie leistet, sondern sich ihrer Verantwortung bewusst ist.“

Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, hält die FDP nach eigenen Angaben nicht mehr für koalitionsfähig. „Die aktuellen Chaostage bei der FDP bestätigen mich in meiner Haltung: Diese Partei kann aktuell für niemand ein zuverlässiger Partner sein“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. „Wer die Öffentlichkeit belügt, um am Ende eigenen Mitarbeitern die Schuld in die Schuhe zu schieben, sollte so schnell keine Verantwortung in Deutschland mehr übernehmen.“ Am besten sollte sich die FDP außerhalb des Parlaments neu aufstellen, riet der CDU-Politiker. „Wir haben an diese liberale Laienschauspieltruppe keine Stimmen zu verschenken.“

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann übte ebenfalls Kritik: „Ein Parlament ist kein Schlachtfeld, und das Ringen um die besten Ideen und Konzepte gehört zu unserer lebendigen Demokratie. Diese FDP sollte keine Verantwortung für unser Land übernehmen.“ Linken-Vorsitzende Ines Schwerdtner sagte in Berlin, sie könne die Aufregung um das Papier nicht wirklich verstehen. „Es war doch klar, was Lindner da für ein verantwortungsloses Spiel treibt.“

Die FDP hat ihr Papier zu möglichen Ausstiegsszenarien aus der Ampelkoalition selbst veröffentlicht, nachdem die Süddeutsche Zeitung und andere Medien dazu recherchiert und Anfragen an die Partei geschickt hatten. In mehreren Treffen der engsten FDP-Führung wurden demnach seit Ende September Szenarien für ein Ende der Koalition durchgespielt.