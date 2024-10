Zwei Dekaden später könnte es wieder die Rente sein, die Vogel an eine Wegscheide in seiner Karriere führt. Nur ist noch offen, ob es wieder ein Durchbruch wird. Vogel, inzwischen 42 Jahre alt und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, sucht die Machtprobe mit dem Koalitionspartner SPD – ausgerechnet bei einem Thema, das den Genossen als identitätsstiftend gilt, als unverzichtbar für den Bundestagswahlkampf. Der Liberale will das sogenannte Rentenpaket II noch einmal ändern.

Das Rentenpaket II sei ausverhandelt, mahnt Lindner

Dieses Paket stante pede umzusetzen, forderte hingegen die SPD-Fraktion nach den Niederlagen in Thüringen und Sachsen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Die SPD hatte in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass das Rentenniveau bei 48 Prozent gehalten werden soll. Dafür müssten die Renten von 2030 an stärker angehoben werden als bisher vorgesehen. Allerdings würden dann auch die Beiträge weiter und schneller steigen. Das ist aus Sicht der FDP misslich, vor allem für jüngere Menschen und die „arbeitende Mitte“. Aber das Kabinett hat die Reform im Mai beschlossen, mit den Stimmen der FDP.

Mit FDP-Chef Christian Lindner hat Johannes Vogel vieles gemeinsam, nicht nur politisch, auch biografisch. Beide wuchsen in Wermelskirchen in Nordrhein-Westfalen auf, beide gingen dort auf dasselbe Gymnasium, beide haben in Bonn Politikwissenschaft studiert. Vogel war mal Mitarbeiter im Büro des Landtagsabgeordneten Lindner. Und jetzt sind beide in der Ampelkoalition, verfolgen dieselbe Agenda – nur nicht beim Rentenpaket II. Denn Lindner, in Personalunion auch noch Bundesfinanzminister und Stellvertreter des Vizekanzlers Robert Habeck, hält Vogels Vorhaben für wenig aussichtsreich.

Aus Lindners Sicht ist das Rentenpaket II einer der vielen ebenso unausweichlichen wie hart errungenen Kompromisse in der ohnehin ungeliebten Koalition: Es sei „ausverhandelt“, sagte der FDP-Chef jüngst. „Und so wie es ist, ist es für mich – das ist meine Empfehlung auch an den Bundestag – zustimmungsfähig.“ Subtext: Mit dieser Ampel sei schlicht nicht mehr drin.

Viele aus den geburtenstarken Jahrgängen gehen bald in Rente

Johannes Vogel sagt dagegen seit dem Frühjahr immer wieder: „So ist das Rentenpaket nicht generationengerecht.“ Den FDP-Parteitag jedenfalls hat Vogel hinter sich gebracht mit seinen Mahnungen. Ihn treibt in dieser Frage mehr als Parteitaktik. Vogel war nach der Rückkehr der FDP in den Bundestag 2017 Sprecher der Fraktion für Arbeitsmarkt-, Sozial- und Rentenpolitik. So ähnlich wie manche Banken als „too big to fail“ gelten, sieht Vogel das mit dem Rentensystem. Die Demografie zwingt zum Umsteuern: Immer weniger junge Beitragszahler stehen geburtenstarken Jahrgängen gegenüber, die bald in Rente gehen. Wie ein Tanker, bei dem ein Ruderausschlag erst mit Verzögerung die Richtung ändert, müsse das System jetzt auf Kurs gebracht werden, um die Kurve zu kriegen, so die Logik.

Dem Gesetzentwurf für das Rentenpaket könne er daher „so noch nicht“ zustimmen, sagte Vogel gerade erst wieder der Zeit. Wobei offen bleibt, welche „grundlegenden Veränderungen“ genau er sehen will. Verhandlungen führt man vertraulich, wenn man etwas erreichen will, nicht über Interviews. Das lehrt die Erfahrung der Ampel. Große Lust, das Paket nachzuverhandeln, lässt die SPD allerdings nicht erkennen, im Gegenteil.

Vogel ist eine der Führungsfiguren in der Ampel, die lange an das Bündnis geglaubt haben. Unermüdlich weist er auf Erreichtes hin und darauf, dass nicht jede Debatte über inhaltliche Positionen ein verwerflicher Streit sei. Doch wie ernst es ihm ist bei der Rente im von Linder ausgerufenen „Herbst der Entscheidungen“, hat Vogel mit seinen Mitteln klargemacht. Die SPD hätte das Rentenpaket gerne schon früher im Bundestag eingebracht, doch als Fraktionsgeschäftsführer hat Vogel ein gewichtiges Wort mitzureden, wenn es um die Tagesordnung geht. Naheliegende Kompromisse gibt es nicht, zu komplex ist die Mechanik des Rentensystems. Und so gilt die Rentenfrage schon als eine der Sollbruchstellen der Koalition.

48 Prozent ist eine rein rechnerische Größe

Das Rentenniveau, das die SPD auf 48 Prozent festschreiben will, ist eine rechnerische Größe. Es gibt nicht etwa die individuelle Höhe der Rente im Verhältnis zum letzten Lohn an, sondern was ein fiktiver Rentner bekommt, der 45 Jahre lang Beiträge gezahlt hat und dabei immer ein Gehalt erzielt hat, das dem Durchschnitt aller Versicherten entspricht.

Je höher das Rentenniveau, desto schneller steigen die Renten und auch die Beiträge. Sinkt das Rentenniveau, steigen Renten und Beiträge langsamer. Das sollte eigentlich in den kommenden Jahren passieren, weil dann sehr viele Babyboomer in Rente gehen. Das Rentenpaket II würde die Last aber neu verteilen: Die Jungen zahlen drauf, die Älteren profitieren.

Will man aus dieser Mechanik ausbrechen, könnte der Bund etwa das Rentenniveau nur bis 2030 garantieren. Die SPD hat aber bewusst im Koalitionsvertrag die 48 Prozent mit dem Wort „dauerhaft“ versehen. Eine andere Möglichkeit wäre, das Generationenkapital auszubauen. Im Rentenpaket II steckt nämlich schon dieses FDP-Projekt: ein Staatsfonds, der insgesamt 200 Milliarden Euro in Aktien investieren soll.

Führende Liberale warnen vor einem Scheitern des Kompromisses

Das Geld will die Bundesrepublik per Kredite aufnehmen, die nicht einmal auf die Schuldenbremse angerechnet werden müssten. Da Aktien langfristig in der Regel mehr Rendite bringen, als Deutschland Zinsen zahlen muss, fallen Gewinne an. Sie sollen genutzt werden, um den Anstieg der Beiträge zu bremsen. Der Effekt ist allerdings überschaubar. Laut Gesetzentwurf sinkt der Beitragssatz in 2040 dadurch um 0,3 Prozentpunkte. Um bei den Beiträgen unter 20 Prozent zu kommen, müsste der Effekt des Generationenkapitals um ein Vielfaches größer sein – und auch die Schulden, die dafür aufgenommen werden müssten.

Technisch gangbar scheinen andere Wege zu sein: Änderungen dabei, wie das Rentenniveau berechnet wird. Noch wird dabei nicht berücksichtigt, dass das gesetzliche Alter zum Renteneintritt von 65 auf 67 Jahre angehoben wurde. Dies zu korrigieren, würde die Renten und die Beiträge langsamer steigen lassen. Allerdings könnte die SPD der FDP hier leicht vorwerfen, Rentner per Rechentrick ärmer machen zu wollen. Das könnte in der Öffentlichkeit leichter verfangen als die Erklärung, wie sich das Rentenniveau genau berechnet.

Vogel kann all das im Schlaf erklären. Offen ist, ob er politisch eine Mehrheit organisieren kann. Selbst bei führenden Liberalen heißt es, man könne niemandem da draußen erklären, dass man die Koalition an einem Rentenpaket II scheitern lasse, von dem die meisten Menschen nicht einmal wüssten, was dessen Inhalt sei. Aber vielleicht gelingt es Vogel ja, ohne den großen Knall etwas auszuhandeln mit SPD und Grünen. Es wäre der bemerkenswerte Gegenbeweis für den Abgesang auf die Ampel aus den eigenen Reihen – und würde vielleicht sogar der FDP im Wahlkampf helfen.