Von Paul-Anton Krüger, Berlin

Matthias Nölke hat einen blauen Ordner unterm Arm, als er am Donnerstagnachmittag vor die Parteizentrale der FDP in der Reinhardt-Straße in Berlin-Mitte tritt. Er wird gleich Unterschriften von Mitgliedern der Freien Demokraten an Bundesgeschäftsführer Michael Zimmermann übergeben, die eine Mitgliederbefragung verlangen über den Verbleib in der Ampelkoalition. Nölke, Stadtkämmerer in Kassel und Kreisvorsitzender der FDP in der nordhessischen Großstadt, ist einer der Initiatoren der Unterschriftensammlung unter dem Motto "Raus aus der Ampel".