Von Bastian Brinkmann und Paul-Anton Krüger, Berlin

Die Veranstaltungshalle in Berlin, in der die FDP ihre Bundesparteitage abhält, ist ein ziemlich flaches Gebäude. Das passt nicht ganz zu der Botschaft, die der Chef der Liberalen am Samstag den 662 Delegierten in dem früheren Postbahnhof vermitteln will. Christian Lindner hat zwei Graphen mitgebracht, um seine Argumente zu untermauern. Die Regie spielt sie auf den hochformatigen Leinwänden links und rechts der Bühne aus.