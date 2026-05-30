Man könnte sagen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Wolfgang Kubicki einen Gefallen getan. Jetzt weiß er auch offiziell, dass er ein unbeliebter Parteichef sein wird. Bloß: Alle anderen wissen es ebenso. Die FDP hat auf ihrem Parteitag gezeigt, dass sie zerrissen ist.
FDPKubicki bezwingt Strack-Zimmermann – das bedeutet die Kampfabstimmung für die FDP
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Die FDP erlebt giftige Stunden: Nach der überraschenden Kandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann prallen Fans und Gegner von Wolfgang Kubicki ungebremst aufeinander.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
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