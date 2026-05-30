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FDPKubicki bezwingt Strack-Zimmermann – das bedeutet die Kampfabstimmung für die FDP

Lesezeit: 2 Min.

Schwaches Ergebnis für Kubicki: Er bekommt nur 59 Prozent der Stimmen.
Schwaches Ergebnis für Kubicki: Er bekommt nur 59 Prozent der Stimmen. Friedrich Bungert

Die FDP erlebt giftige Stunden: Nach der überraschenden Kandidatur von Marie-Agnes Strack-Zimmermann prallen Fans und Gegner von Wolfgang Kubicki ungebremst aufeinander.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Man könnte sagen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Wolfgang Kubicki einen Gefallen getan. Jetzt weiß er auch offiziell, dass er ein unbeliebter Parteichef sein wird. Bloß: Alle anderen wissen es ebenso. Die FDP hat auf ihrem Parteitag gezeigt, dass sie zerrissen ist.

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Wolfgang Kubicki
:Von Brandmauern hat er noch nie was gehalten

Er ist 74, mag Altherrenwitze und soll jetzt die FDP retten. Aber wird Wolfgang Kubicki das gelingen, ohne sich der AfD gefährlich anzunähern? Eine Runde Golf mit einem Mann, der auch rhetorisch gerne zuschlägt.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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