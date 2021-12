Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz .

Mit 98,8 Prozent hat die SPD am Samstag zugestimmt. Was sagen die Liberalen zu dem Papier? Der Parteitag im Livestream.

Als zweite Partei der wahrscheinlichen neuen Ampel-Koalition will die FDP an diesem Sonntag entscheiden, ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmt und mit SPD und Grünen eine Regierung bilden will. Es gilt als relativ sicher, dass die Delegierten des außerordentlichen Bundesparteitags das 177-Seiten-Papier billigen.

Wegen der Corona-Pandemie halten die Freidemokraten ihren Parteitag weitgehend digital ab. Am Veranstaltungsort in Berlin sind nur das Partei- und das Tagungspräsidium anwesend.

Am Samstag hatten auf einem SPD-Parteitag mehr als 98 Prozent der Delegierten zugestimmt. An diesem Montag wird das Ergebnis der Urabstimmung der Grünen-Mitglieder erwartet. Wenn auch dieses Votum positiv ausfällt, wird der Koalitionsvertrag voraussichtlich am Dienstag offiziell unterzeichnet.

Am Mittwoch will sich dann SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Bundestag zum Nachfolger von Angela Merkel wählen lassen. FDP-Chef Christian Linder soll Finanzminister werden.