Vor ihrem Parteitag hofft die FDP, trotz einer Reihe von Niederlagen bei Landtagswahlen wieder zurück in die Spur zu finden. Wie tragfähig ist dieser Zweckoptimismus?

Von Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin

So richtig toll finden sie es in der FDP nicht, dass der Bundespresseball dieses Jahr auf den ersten Abend ihres Parteitags gelegt wurde. Aber als selbsternannte Pro-Wettbewerbspartei müssen sie mit dieser Konkurrenzsituation jetzt klarkommen: Wenn Parteivize Nicola Beer an diesem Freitag um elf Uhr morgens den 74. Bundesparteitag eröffnet, bleiben noch zehn Stunden bis zum Bundespräsidenten-Walzer im Ballsaal des Hotel Adlon.