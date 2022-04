Von Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin

Politik ist ja immer auch die Kunst, kleine Erfolge großartig zu verkaufen und weniger glückliche Fügungen nebensächlich erscheinen zu lassen. Vor dem Bundesparteitag der FDP an diesem Wochenende zeigt sich Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner in dieser Disziplin durchaus versiert. Er habe ja an alles geglaubt, sagte er am Donnerstag in einem Videointerview für den Ludwig-Erhard-Gipfel mit Blick auf die Ampel-Regierung im Bund, "aber nicht, dass ich Gesetzgebung machen dürfte zur Steuersenkung".