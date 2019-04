26. April 2019, 16:59 Uhr FDP Lindner mit 86,6 Prozent erneut zum Parteichef gewählt

Nach seiner eineinhalbstündigen Grundsatzrede haben die Delegierten des Bundesparteitags den FDP-Chef mit der Wiederwahl belohnt. Allerdings fällt der Stimmenanteil geringer aus als beim vergangenen Mal.

Christian Lindner ist mit 86,64 Prozent als FDP-Vorsitzender wiedergewählt worden. Er erhielt am Freitag auf dem 70. FDP-Parteitag in Berlin 519 von 599 gültigen Delegiertenstimmen. Lindner sagte danach, dies sei ein tolles Ergebnis, das ihn motiviere, weiterzumachen.

Zuvor hatte er in einer eineinhalbstündigen Grundsatzrede für sich geworben. Er warnte eindringlich vor Chinas Wirtschaftspolitik und vor Einschränkungen individueller Freiheiten im Namen des Klima- und Umweltschutzes, kritisierte die Vergesellschaftung von Wohnraum und erklärte, er wolle eine sachliche Auseinandersetzung mit Klimaaktivisten.

Zuletzt hatte es auch intern Kritik am grundsätzlich unumstrittenen Partei- und Fraktionschef gegeben. So wurde sein Umgang mit den jugendlichen Aktivisten von Fridays for Future insbesondere in der Nachwuchsorganisation Julis nicht gutgeheißen.

Bei der vorherigen Wahl der Parteispitze 2013 hatte er 91 Prozent erhalten. Seitdem ist er FDP-Bundesvorsitzender. Er saß jahrelang im Landtag von Nordrhein-Westfalen und von Oktober 2009 bis Juli 2012 im Bundestag. Von Dezember 2009 bis Dezember 2011 war er auch Generalsekretär der Bundes-FDP. Lindner zog als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Bundestagswahl 2017 erneut in den Deutschen Bundestag ein und wurde dort Fraktionsvorsitzender.