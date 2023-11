Finanzminister Christian Lindner hat den Richterspruch aus Karlsruhe zum "Wendepunkt" in der Haushaltspolitik erklärt. Offen ist allerdings, was das heißt.

Von Paul-Anton Krüger, Berlin

In der Ampelkoalition sind sich die zwei größeren Partner im Groben einig, wie mit dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts umzugehen sei: Nachdem die Karlsruher Richter Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro kassiert haben, sehen Sozialdemokraten und Grüne die Lösung darin, die Schuldenbremse auch für 2023 und 2024 auszusetzen oder die Steuern zu erhöhen, am liebsten beides zusammen.