Von Claus Hulverscheidt und Henrike Roßbach, Berlin

Christian Lindner kommt beschwingten Schrittes in den kleinen Besprechungsraum, den das Verteidigungsministerium in den Luftwaffen-Airbus vom Typ A350 hat einbauen lassen. Der Bundesfinanzminister ist auf dem Weg zur Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Marrakesch. Es ist die erste große Reise nach dem Wahldebakel, das die Parteien der Berliner Ampelkoalition am Wochenende in Bayern und Hessen erlitten haben. Besonders hart hat es wieder Lindners FDP getroffen, die in Bayern zum dritten Mal seit Eintritt in die Ampelregierung aus einem Landtag geflogen ist.