Von Bastian Brinkmann, Stuttgart

Warum hat Christian Lindner sich nur an Elon Musk herangeschmissen? Auch in der FDP wurde gerätselt, was hinter dem Musk-Manöver des Parteichefs steckt. Mal wieder eine muntere Provokation? Ablenken vom „D-Day“-Debakel? Beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in der Stuttgarter Oper hat Lindner es nun verraten. Der Parteichef möchte so Wähler von der AfD zurückholen. Ein paar Prozentpunkte, so die Hoffnung, seien hier zu holen.