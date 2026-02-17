Ob denen nicht viel zu kalt sei? Daniela Schmitt guckt etwas mitleidig. Es ist ein Freitag im Januar, die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin ist zu Besuch bei einem Hersteller für Tierfutterzusätze im Kreis Ahrweiler. Der Weg zum Konferenzraum führt vorbei an einem Teich mit Koi-Karpfen und Goldfischen. Wie festgefroren wirken die Tiere im Wasser, keines bewegt sich. Alles ganz normal, erklärt die Seniorchefin des Unternehmens. Die Fische hielten Winterruhe, der Stoffwechsel fahre runter. Wenn es wärmer werde, würden die schon wieder munter. Daniela Schmitt nickt.
Baden-Württemberg und Rheinland-PfalzWo sich die Zukunft der FDP entscheidet
Hier Opposition, dort Regierung: Mit völlig unterschiedlichen Konzepten und Köpfen will die FDP bei den Landtagswahlen in diesem Frühjahr ihr Comeback einläuten. Kann das funktionieren?
Von Roland Muschel und Kathrin Wiesel-Lancé, Stuttgart/Pforzheim/Niederzissen/Alzey
