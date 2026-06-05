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LiberaleNach dem Beben in der FDP: Kubicki sieht schon erste Erfolge

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Der neue Vorsitzende hat in seiner Partei nicht nur Fans: Beim Parteitag vor einer Woche bekam er lediglich 59 Prozent der Stimmen.
Der neue Vorsitzende hat in seiner Partei nicht nur Fans: Beim Parteitag vor einer Woche bekam er lediglich 59 Prozent der Stimmen. dts/Imago

Hinter den Liberalen liegt ein turbulenter Parteitag. Jetzt will der neue Vorsitzende vor allem Wähler gewinnen, „egal woher“. Und sagt, in ihm sei „der alte Terrier“ geweckt. Und was sagen seine Kritiker?

Von Valerie Höhne und Henrike Roßbach, Berlin

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Die außerparlamentarische Opposition darf man sich wie eine anstrengende Wanderung durch eine karge Landschaft vorstellen. Mit bescheidenem Proviant im Rucksack und der Gewissheit, dass es nur wenige interessiert, ob man jemals ankommt. Insofern könnte die FDP es beinahe als Glücksfall begreifen, dass ihr Parteitag vergangenes Wochenende, nun ja, etwas munterer geriet.

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So wild war lange kein FDP-Parteitag: Nach dem Clash zwischen Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann dachten manche, der neue Vorsitzende würde auf seine Kritiker zugehen. Doch der macht es anders.

Von Bastian Brinkmann

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