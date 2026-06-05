Die außerparlamentarische Opposition darf man sich wie eine anstrengende Wanderung durch eine karge Landschaft vorstellen. Mit bescheidenem Proviant im Rucksack und der Gewissheit, dass es nur wenige interessiert, ob man jemals ankommt. Insofern könnte die FDP es beinahe als Glücksfall begreifen, dass ihr Parteitag vergangenes Wochenende, nun ja, etwas munterer geriet.
LiberaleNach dem Beben in der FDP: Kubicki sieht schon erste Erfolge
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Hinter den Liberalen liegt ein turbulenter Parteitag. Jetzt will der neue Vorsitzende vor allem Wähler gewinnen, „egal woher“. Und sagt, in ihm sei „der alte Terrier“ geweckt. Und was sagen seine Kritiker?
Von Valerie Höhne und Henrike Roßbach, Berlin
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