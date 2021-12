Von Henrike Roßbach, Berlin

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki macht sich Sorgen. Ach was: große Sorgen. Zu diesem Schluss muss jedenfalls kommen, wer den Gastkommentar des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden in der Zeitung Die Welt vom Freitag liest. SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz hat zwar gerade erst im Bundestag mit fester Stimme erklärt, Deutschland sei nicht gespalten. Kubicki aber sieht das anders. "Die steigende Zahl an Protesten zeigt uns, wie tief die Spaltung in unserer Gesellschaft ist", schreibt er mit Blick auf die Corona-Krise.