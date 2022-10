Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat mit einer Äußerung zur Care-Arbeit Kritik in den sozialen Medien auf sich gezogen. In einem Gespräch mit der Zeit sagte er, dass er sich, wenn er und seine Frau Franca Lehfeldt Kinder haben, um Care-Arbeit kümmern würde. Darunter stelle Lindner sich vor, Bücher zu schreiben, vielleicht zu promovieren, zu jagen, fischen oder imkern, hieß es in dem Artikel. Seine Aussage wurde in den sozialen Netzwerken als "rückständig" und "naiv" kritisiert.